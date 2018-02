Op een kamer van woonzorgcentrum Borgstede in Barendrecht is donderdagochtend behoorlijke rookontwikkeling ontstaan. Veertien mensen van het gebouw aan de Marjoleinlaan moesten voor hun veiligheid worden geëvacueerd.

De rook in het woonzorgcentrum ontstond door een maaltijd, die te lang in de magnetron had gestaan.