Donderdag in Bureau Rijnmond

Donderdag in Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond, onder meer aandacht voor de dood van Rotterdammer Jip Jurg, het onderzoek naar de dood van een bewoner van het Alouette Erf in Capelle aan den IJssel en een mishandeling in Amsterdam met een mogelijke Rotterdamse link.

Onderzoek dood Jip Jurg

Onderzoek dood Jip Jurg

Rotterdammer Jip Jurg werd door zijn vader dood aangetroffen in zijn huis. De 32-jarige man was overleden na inwendig letsel, dat hij waarschijnlijk heeft opgelopen bij een vechtpartij op het Schouwburgplein op vrijdagavond 26 januari. Jurg's vader vond zijn zoon de zondag na het voorval. Drie beveiligers van de Rotterdamse Schouwburg hebben zich in de week na de vechtpartij gemeld bij de politie. Een 37-jarige man uit Rotterdam zit nog steeds vast als hoofdverdachte . De 27-jarige man uit Schiedam en een man van 37 uit Den Haag zijn vrijgelaten. De politie beschouwt beide beveiligers nog steeds als verdachte. Alouette-Erf

Het onderzoek naar de dood van een 55-jarige man uit Capelle aan den IJssel is nog steeds gaande. Het lichaam werd op zaterdagavond 20 januari in zijn woning aan het Alouette-Erf gevonden. De politie zoekt specifiek getuigen die iets verdachts hebben gezien rond 23:30 uur. Rond dit tijdstip werd het lichaam aangetroffen. Inbrekers in beeld

Van verschillende inbraken in Capelle aan de IJssel en Rotterdam heeft de politie beelden van de inbrekers. Gehoopt wordt dat iemand de inbrekers herkent. Man in Amsterdam mishandeld

Een 28-jarige man raakte op 26 november 2017 gewond op het Rembrandtplein in Amsterdam. Hij was door twee mannen het ziekenhuis ingeslagen. De daders komen mogelijk uit Rotterdam. Beeld zoekt eigenaar

Bij een Rotterdams metaalrecyclingsbedrijf werd begin januari een koperen beeld ingeleverd. De opkoper vertrouwde het niet en nam contact op met de politie. Wellicht was het beeld, mogelijk een grafornament, ergens gestolen.