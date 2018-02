Feyenoord wint van FC Groningen met scorende Van Persie

Feyenoord heeft donderdagavond drie punten overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst won met 3-0. In een koude Kuip was de eerste helft zeer matig, maar maakte Feyenoord dat in de tweede helft goed.

De Feyenoord-supporters hielden in de vierde minuut hun hart vast omdat Yoëll van Nieff op een gevaarlijke positie achter een vrije trap ging staan. Die angst was terecht; de oud-speler van FC Dordrecht schoot de bal op de lat. De rebound werd door Mike te Wierik ook niet benut.

Ondanks dat het tempo in de eerste helft erg laag lag, kreeg Feyenoord wel kansen. Een paar hachelijke momenten voor het doel van doelman Sergio Padt resulteerde echter niet in een doelpunt. Sergio Padt speelde sowieso een goede wedstrijd. Hij pareerde bijvoorbeeld twee keer een inzet van Jens Toornstra.

Na rust beter

Het publiek in De Kuip gaf na rust een goed signaal af naar Feyenoord. De supporters gingen erachter staan en dat had effect op Feyenoord. Meteen kreeg Nicolai Jørgensen een goede kans, maar opnieuw was Padt attent.

Feyenoord kon Padt uiteindelijk in de 53e minuut voor het eerst passeren. Na een goede voorzet van Bilal Başaçıkoğlu schoot Jens Toornstra diagonaal de bal in de linkerhoek. Feyenoord zette na de 1-0 goed door. Het kreeg via rechtsback St. Juste, die veelvuldig opkwam, een goede kans op de 2-0. Maar hij bleef niet rustig. In de 72e minuut deed hij dat wel, op aangeven van Berghuis. Via keeper Sergio Padt schoot hij de bal over de doellijn.

Geweldige goal Van Persie

Hét moment van de avond was het doelpunt van Robin van Persie. Na de 1-0 scandeerde het Feyenoord-publiek zijn naam al. Giovanni van Bronckhorst gaf daar in de 77e minuut gehoor aan; Van Persie betrad het veld voor Jens Toornstra. Een minuut later bewees Van Persie zijn klasse. Na een mooie één-twee met Steven Berghuis schoot hij de bal vanaf de rechterkant fantastisch in de linkerhoek.

Scoreverloop

53' 1-0 Jens Toornstra72' 2-0 Jeremiah St. Juste77' 3-0 Robin van Persie

Opstelling Feyenoord

Jones, St. Juste, Van Beek, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Toornstra (Van Persie 77'), Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson (Başaçıkoğlu 24')