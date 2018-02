Deel dit artikel:











Duurste woningen in Lansingerland, goedkoopste in Schiedam Foto: Robin Utrecht (ANP)

De gemiddelde verkoopprijs van een woning in Nederland is in 2017 weer gestegen. Het zou volgens het CBS gaan om de sterkste stijging van deze eeuw. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste gemeenten is wel verder toegenomen.

Lansingerland heeft in de regio Rijnmond de duurste woningen. De huizen zijn daar gemiddeld bijna 341 duizend euro. Schiedam is in de regio de goedkoopste plek om een huis te kopen. Daar gaan bestaande huizen voor gemiddeld 164 duizend euro weg. Daarmee valt Schiedam net in de top tien van goedkoopste gemeenten van Nederland.