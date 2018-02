Deel dit artikel:











Toch niet schaatsen in Puttershoek Verslaggever Jelle Gunneweg test het ijs Het ijs is nog niet dik genoeg Woensdag was verslaggever Jelle bij de meeting met de ijsmeesters. Toen waren zij nog hoopvol voor donderdag.

Het ijs in Puttershoek is niet stevig genoeg om op te schaatsen. "Er rijden wel mensen op het ijs, maar we gaan officieel niet open. Het is nog niet verantwoord", vertelt ijsmeester Arie van der Graaf van IJs- en Skeelerclub Puttershoek.

"Mensen zijn dolenthousiast maar er ontstaan barsten in het ijs. Het heeft woensdagavond gewoon niet gevroren", vervolgt de ijsmeester. Woensdag voorspelde de ijsmeester van ijsclub Hoeksche Waard dat er donderdag gegarandeerd geschaatst kon worden. Helaas voor de schaatsliefhebbers, laat de natuur zich niet leiden. "We hadden verwacht dat het vier tot vijf graden zou gaan vriezen. Maar de weersvoorspellingen zijn toch weer anders dan de werkelijkheid", besluit voorzitter Wim Westdijk van de ijsclub. De IJs & Skeelerclub Puttershoek heeft sinds vorig jaar een nieuwe asfaltlaag laten aanleggen. Daardoor moet bij vrieskou sneller een goede ijslaag ontstaan.