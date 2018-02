Ambulancepersoneel breidt acties uit

De ambulancemedewerkers in Rotterdam gaan door met hun protest tegen de te hoge werkdruk. Ze zijn maandag gestart met hun 'stiptheidsacties' en blijven actievoeren tot nog zeker maandag 19 februari.

Het gaat om stiptheidsacties . Dat betekent dat de veiligheid van patiënten gewaarborgd blijft, maar dat het ambulancepersoneel de regelgevingen strikter zal naleven.

Pauzes eisen

De ambulancemedewerkers houden zich tijdens deze periode aan de maximale snelheid, volgen hun vastgelegde werk- en rusttijden en ze eisen pauzes. Het actievoerende personeel zal ook allerlei formulieren niet meer invullen.

"Deze werkzaamheden en richtlijnen klinken als heel normaal en zijn niet voor niets opgesteld, maar in de praktijk kunnen medewerkers zich hier nauwelijks aan houden vanwege de aanhoudende drukte op de ambulances", vertelde Fred Seifert , bestuurder FNV Zorg & Welzijn, eerder.

Uitbreiden

Niet alleen Rotterdams ambulancepersoneel voert actie, maar ook in andere grote steden zoals Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

Naast het ambulancepersoneel in de grote steden gaan vanaf maandag 12 februari ambulancemedewerkers in Drenthe ook meedoen.

Actie noodzakelijk

Acties zijn volgens ambulancemedewerker Pim Stomps echt nodig. Hij is al 34 jaar in de regio Rijnmond en ziet het gevaar toenemen. Het personeel geeft al langer aan dat zij de richtlijn van vijftien minuten aanrijtijd vaak niet halen.

"Voorbeelden zijn er genoeg. Bijvoorbeeld de reanimatie van een kind van twee maanden en er is geen auto. Je hoort de wanhoop in de stem van de medewerker in de meldkamer."