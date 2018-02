Mevrouw Grobben krijgt haar eigen straatje: de 'Grobbentrap'

De altijd in roze gehulde dichteres Rieneke Grobben-Minderman krijgt een steegje, met een eigen roze straatnaambord. Het steegje tussen de Grondherendijk en de Kaatsbaan in Rotterdam oud-Charlois wordt naar haar vernoemd.

Als 6-jarig meisje speelde mevrouw Grobben al op de trappen van het steegje. Ze is geboren in de nabijgelegen Pompstraat. Het 'Grobbentrap' bord wordt zaterdag officieel om 12:00 uur onthuld.

De 73-jarige dichteres is een opvallende verschijning in de stad. Altijd gekleed in het roze en met een grote, roze strik in haar haar. Vorig jaar werd ze ernstig ziek. In januari is ze opgenomen in een hospice .

Ook op haar ziekbed draagt de geboren en getogen Charloise overwegend roze. Ze heeft een roze pyjama en roze pantoffels. Haar bed is omringd met bossen roze tulpen en rozen.