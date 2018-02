Deel dit artikel:











Van Maanenbad gaat dicht voor onderhoud

Wie in de voorjaarsvakantie wil gaan zwemmen, kan niet bij het Van Maanenbad in Rotterdam-Noord terecht. Van maandag 26 februari tot vrijdag 2 maart is het zwembad gesloten voor werkzaamheden.

In 2015 werd het Sportfondsen Rotterdam Noord, zoals het zwembad officieel heet, geheel gerenoveerd. Ondanks die opknapbeurt bleken er nog wat gebreken in het gebouw te zitten. Het zwembad voldoet nog niet geheel aan de eisen van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden. Enkele gladde tegels moeten worden weggewerkt, er moet aan de cv-installatie van het bad worden gewerkt en het douchesysteem heeft onderhoud nodig. Doordat het om veel verschillende klussen gaat, moet het zwembad een paar dagen dicht.



"Dat is spijtig maar onoverkomelijk", laat het zwembad weten. "Echter om de komende jaren de zwemmers comfortabel en veilig van het zwembad gebruik te laten maken is de korte sluiting onvermijdelijk."