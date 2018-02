Deel dit artikel:











Vrouw (87) in Pernis overlijdt na aanrijding De vrouw werd gevonden op het Burgerhof - Foto: MediaTV

Een 87-jarige vrouw uit Pernis is donderdagochtend overleden, nadat ze in haar woonplaats was aangereden door een vrachtwagen. De 57-jarige chauffeur uit Hoogvliet was doorgereden, maar is later alsnog opgepakt.

Omstanders vonden de vrouw rond 10:50 uur op het Burgerhof. Omdat er niemand meer bij was, dachten ze dat ze onwel was geworden. Een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen, maar dat mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plekke. Agenten hebben in de buurt de vrachtwagenchauffeur aangehouden en meegenomen voor verhoor. Hij heeft mogelijk niet in de gaten gehad dat hij de vrouw aanreed.