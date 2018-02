Deel dit artikel:











Aboutaleb tevreden over verloop Koerdendemonstratie De protestmars van zaterdag 3 februari

Burgemeester Aboutaleb vindt dat de demonstratie van de Koerden in het centrum van Rotterdam van afgelopen zaterdag prima verlopen is. "Dit was een demonstratie uit het boekje. Hulde voor de ordediensten. Ze hebben gestaan voor de veiligheid", zei Burgemeester Aboutaleb.

Ongeveer 2 duizend Koerdische Nederlanders demonstreerden zaterdag 3 februari tegen de Turkse invasie in de Syrisch-Koerdische regio Afrin. De demonstranten wilden dat Turkije stopt met de aanvallen. In eerste instantie verliep de demonstratie gemoedelijk, maar later werd het onrustig. Zes mensen zijn aangehouden.



Leefbaar Rotterdam wil dat dit soort demonstraties, waar kans is op ongeregeldheden, voortaan op een wat meer afgelegen locatie worden gehouden, dus buiten het centrum. Burgemeester Aboutaleb vindt dat het Schouwburgplein waar de Koerden demonstreerden een prima plek is. Alleen op de Coolsingel en in direct winkelgebied worden geen demonstraties toegestaan. Leefbaar Rotterdam kreeg veel kritiek van de SP, NIDA en D66 toen de partij zei dat veel Rotterdammers zich ergerden aan het zwaaien met Turkse vlaggen. NIDA-voorman El Ouali: "Ik heb haar niet gehoord toen er bij de demonstratie van Wilders met de Prinsenvlaggen werd gezwaaid".