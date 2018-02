ABN AMRO sluit kantoren in de regio

ABN AMBRO-kantoor in Krimpen aan den IJssel

De ABN AMRO-kantoren in Zwijndrecht, Berkel en Rodenrijs en Krimpen aan den IJssel sluiten hun deuren. De bank zegt dat ze de vestigingen niet meer open kan houden doordat steeds meer mensen hun bankzaken online of telefonisch regelen.

De vestiging in Krimpen sluit op 6 april, de bank in Zwijndrecht gaat dicht op 13 april en de afdeling Berkel en Rodenrijs stopt op 18 mei.

Klanten uit Krimpen worden doorverwezen naar het kantoor in Capelle aan de IJssel. Cliënten van het filiaal in Zwijndrecht kunnen naar Dordrecht. Voor de klanten van afdeling Berkel en Rodenrijs is de dichtstbijzijnde locatie Rotterdam.

De bank hoopt in Zwijndrecht en in Krimpen aan den IJssel nog wel een geldautomaat te plaatsen waar mensen geld kunnen opnemen en storten.