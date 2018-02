Deel dit artikel:











Zorgen om toename Rotterdamse tienerprostituees Foto: Roos Koole (ANP)

Het aantal tienerprostituees dat in Rotterdam actief is, neemt toe. De gemeente maakt zich zorgen, zei wethouder Sven de Langen (CDA, Jeugd) donderdag in de gemeenteraad.

Het gaat vooral om een groep meisjes van zestien, zeventien en achttien jaar oud die zich in toenemende mate aanbiedt als prostituee. De tieners komen grotendeels uit Rotterdam-Zuid. Hier zouden zelfs meisjes geronseld worden op scholen. Geld is volgens De Langen de belangrijkste reden voor de tieners om hiervoor te kiezen. Vorig jaar zouden tientallen gevallen bekend zijn bij de gemeente. De politie en de gemeente proberen de tieners op te sporen en te helpen via websites en op sociale media. De meisjes verkopen zichzelf tegenwoordig vooral online, zegt De Langen. De gemeente hoopt dat meer preventie, toezicht en voorlichting kan helpen om het aantal tienerprostituees tegen te gaan.