Tot nu toe concentreerden de politieonderzoeken zich op Aaldert van E., de onbetwiste leider van Hoeve Jedidja in Meerkerk. Nu liggen er nieuwe verdenkingen tegen meerdere medewerkers van Jedidja. Van ontucht tot moord. De 'beerput Meerkerk' lijkt open.

Hoeve Jedidja in Meerkerk was een therapeutisch centrum op christelijke grondslag. De woonboerderij in de Alblasserwaard is prachtig, landelijk gelegen. Zo op het oog een ideale plek om tot rust te komen. Tussen de scharrelende kippen, ver weg van de grote stad.

De zorginstelling was opgericht door de 77-jarige Aaldert van E. Het helpen van mensen met ernstige psychische klachten liep als een rode draad door zijn leven. Maar er was een tweede rode draad: de beschuldiging van ontucht.

Evangelisch

De beschuldigingen komen al uit de jaren tachtig, toen hij bij de evangelische gemeenschap Nehemia in Zwijndrecht zat. Zonder dat de politie eraan te pas kwam, vertrok hij naar Ridderkerk en zette zorgcentrum de Neshoeve op.

Zes vrouwelijke patiënten van de Neshoeve deden vervolgens aangifte tegen Aaldert van E. wegens seksueel misbruik. Het leidde tot een vrijspraak, omdat de rechter onvoldoende bewijs zat. In 2013 werd hij ontslagen bij de Neshoeve, nota bene door zijn eigen zoon. De reden: 'ontoelaatbaar gedrag richting medewerksters'.

Van E. verhuisde naar Meerkerk om een nieuwe zorgboerderij op te zetten. Die nieuwe locatie was Hoeve Jedidja, met een dependance in Hoogblokland. De geschiedenis herhaalde zich: ook hier stapten vrouwelijke patiënten naar de politie om aangifte te doen van ontucht.

Kwetsbaar

Dit keer kwam het wel tot een veroordeling. Aaldert van E. kreeg in 2016 drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechter benadrukte dat hij kwetsbare vrouwen had misbruikt, die in het verleden al slachtoffer waren geweest van ontucht. Van E. gebruikte seks als vorm van therapie.

De Inspectie voor de Volksgezondheid constateerde in 2015 meerdere misstanden bij Hoeve Jedidja: er werkte ongediplomeerd personeel, er werd aan duiveluitdrijving gedaan en er zou worden gefraudeerd met Persoonsgebonden Budgetten (PGB's). De gemeenten Dordrecht, Zederik en Giessenlanden draaiden de PGB-kraan dicht. Justitie ziet af van strafvervolging, mede omdat de financiering toch al was stopgezet.

In 2016 was er een nieuwe affaire . Een jonge vrouw die was behandeld in Jedidja pleegde zelfmoord. Na haar dood deed een ander namens haar aangifte van misbruik. Aaldert van E. staat voor deze zaak op 20 februari in Rotterdam voor de rechter.

Cold case

In deze zedenzaak viel de recherche iets op: de oudere zus van de vrouw had ook zelfmoord gepleegd, in 2012. Toen het Rotterdamse cold case-team dit sterfgeval nader bekeek, kwamen zij tot een andere conclusie: het ging hier om moord

De moeder en stiefvader van het slachtoffer zitten nu vast. Justitie bekijkt of ook de zelfmoord van hun andere dochter in 2016 een misdrijf was. Daarnaast worden nog twee verdachte suïcides bekeken.

Hier ligt een duidelijke link met Jedidja: de drie verdachte zelfmoordgevallen betroffen vrouwen die zijn behandeld in Meerkerk. Er is nog een tweede link: de 58-jarige moeder die nu vastzit, Linda den H., heeft gewerkt in de zorginstelling. Ze had daar naast Aaldert een leidinggevende rol.

Rechterhand

Het verhaal is daarmee nog niet klaar. Naast deze vrouw en Aaldert van E. wordt nog een derde medewerkster van Jedidja verdacht van een misdrijf: Marjos H.(62). Zij opereerde vaak als de rechterhand van Aaldert van E. en staat op 14 februari terecht in Rotterdam. De verdenking: betrokkenheid bij ontucht, waarvoor Van E. al is veroordeeld.

Hoeve Jedidja is inmiddels al enige tijd gesloten. Aaldert van E. mag van de rechter nooit meer in de zorg werkzaam zijn. Hij is op vrije voeten, in afwachting van zijn strafzaak op 20 februari.

Telefonisch laat hij weten niet te willen reageren op de nieuwe affaires rond Jedidja. "Het ligt bij het Openbaar Ministerie."