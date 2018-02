Deel dit artikel:











Bejaarde Sliedrechter opgepakt met gaspistool Foto: Thijs Kern

Agenten hebben in Sliedrecht een 73-jarige man opgepakt omdat hij een gaspistool in bezit had. De politie kwam het pistool op het spoor omdat de man het samen met munitie op internet te koop aanbood.

Bij een bezoekje aan het huis van de Sliedrechter overhandigde de man het pistool en de patronen aan de politie. De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt. Hoewel een gaspistool geen vuurwapen is, ziet het er wel zo uit. Daardoor is het goed te gebruiken als dreigmiddel. Het bezit van zo'n pistool is daarom strafbaar.