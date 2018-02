Deel dit artikel:











Minder vertraging door treinen met gevaarlijke stoffen Foto: archief

Het treinverkeer in het Rotterdamse havengebied is in 2017 minder vaak stilgelegd vanwege gevaarlijke stoffen. Het aantal vertragingen door diezelfde reden is ook afgenomen. Volgens ProRail komt dat door een nieuwe manier van alarmeren, waardoor beter kan worden bepaald of het overige treinverkeer moet worden stilgelegd.

De brandweer moest in 2017 in totaal zeventien keer uitrukken vanwege lekkage van gevaarlijke stoffen. De hoofdbaan werd daarbij vijf keer stilgelegd. Dat is veel lager dan in eerdere jaren. Het treinverkeer werd tot 2016 nog verplicht stilgelegd bij lekkages. Dat gebeurde 32 keer in dat jaar en dat leverde telkens veel vertraging op. De Rotterdamse haven en Incidentbestrijding van ProRail bepalen tegenwoordig eerst hoe groot het gezondheidsrisico is voor de buitenwereld. Daarna beslissen ze of het treinverkeer al dan niet moet worden stilgelegd.