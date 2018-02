Knutselaar van de weg gehaald met puzzeldashboard

Rijden zonder dashboard is niet zo handig, probeerden agenten uit te leggen aan de bestuurder van een behoorlijk gestripte wagen. Alle leidingen, draden en andere kabels waren zichtbaar doordat hij zijn dashboard eruit gesloopt had.

"Sorry, mijn kachel was kapot", was de reactie van de bestuurder. Hij had zelf die kachel willen maken, maar nog zonder succes. In de tussentijd reed hij wel rond in de gestripte wagen.

Agenten troffen de wagen aan bij een verkeerscontrole op de Coolsingel in Rotterdam. Zij hebben de bestuurder uitgelegd dat dit niet de bedoeling was.

"Deze meneer vormde een gevaar voor zichzelf en daardoor ook voor anderen", legt een woordvoerder van de politie uit. "Stel je voor dat zijn hand bekneld raakt of dat hij een noodstop moet maken."