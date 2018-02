Leegloop bij Marché 010 in Rotterdam-Noord

In de markthal is plek voor veertien kramen

In september werd de overdekte markt in het Oude Noorden in Rotterdam feestelijk geopend.

Het gaat slecht met de Rotterdamse markthal Marché 010. Van de oorspronkelijke veertien kramen zijn er nog maar drie over. "Heel jammer", vindt eigenaar Carel Schut. De overgebleven ondernemers hopen dat er snel kramen bijkomen.

In september werd de overdekte markt in het Oude Noorden in Rotterdam feestelijk geopend, maar die feeststemming is bij de overgebleven ondernemers wel verdwenen.

"We doen ons best. De leegstand is ons probleem. Het concept is wel goed. We moeten er meer mensen bij hebben", vertelt groenteboer Mustafa.

In de markthal is plek voor veertien groenten- en fruitkramen. Er staan beginnende, maar ook ervaren ondernemers die een band hebben met de buurt. Het idee was dat ondernemers in Marché 010 niet alleen verse producten brengen, maar ook gezelligheid.

"We hebben volop ondernemers gehad maar die zijn vertrokken. Deels omdat ze de huur niet betaalden en deels omdat ze te lichtzinnig opgestart zijn. En dan krijg je leegloop", vertelt pandeigenaar Carel Schut.

Schut staat nog achter het concept. "Het idee is denk ik goed. Alleen is het wel zaak om de juiste ondernemers te vinden. We gaan ons beraden op wat we moeten gaan doen."