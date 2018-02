Deel dit artikel:











Sophia Kinderziekenhuis schaft mobiele zorgbus aan met hulp van basisschoolleerlingen 56 scholen overhandigen zelfgemaakte cheques Patiënten van het ziekenhuis waren bij de uitreiking aanwezig

Basisschoolleerlingen hebben 80.000 euro opgehaald voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Kinderen van 56 scholen zamelden het geld in tijdens een lichtjestocht in december. Van het geld wordt de Sofia Zorgbus, een mobiel onderzoekslaboratorium, aangeschaft.

Met de Zorgbus wil het ziekenhuis in heel Nederland langsgaan bij kinderen die moeilijk naar het Sophia Kinderziekenhuis kunnen komen door bijvoorbeeld een ernstig trauma, lichamelijke of verstandelijke beperking. De bus zal als eerste worden ingezet voor onderzoek naar kinderen met autisme. "Voor deze kinderen is het niet vanzelfsprekend om naar het ziekenhuis te komen", legt onderzoeker Sabine Mous uit. "Ze worden vaak overspoeld door alle prikkels en kunnen zich erg angstig voelen tijdens het bezoek." Lichtjestocht

Ruim 13.000 kinderen deden mee aan de Lichtjestocht. De leerlingen kregen een lampionstokje waarvan ze een lampion knutselden. Hiermee konden ze de lichtjestocht lopen, waarvoor ze zich lieten sponsoren. Dit was het eerste jaar dat er een scholenactie werd georganiseerd.