Onderzoek naar Joodse oorlogsslachtoffers uit Rotterdam

Foto: kindermonument Tweede Wereldoorlog in Rotterdam

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) gaat onderzoeken hoe de gemeente Rotterdam na de Tweede Wereldoorlog is omgegaan met haar Joodse inwoners. Uit eerder onderzoek blijkt dat Joodse oorlogsslachtoffers in Den Haag en Amsterdam financieel hard zijn aangepakt.

De Joodse burgers uit deze steden kregen tussen 1945 en 1955 onder meer naheffingen voor erfpacht en straatbelasting. Uit het vooronderzoek van het NIOD naar Rotterdam is al gebleken, dat de stad niet te vergelijken is met Den Haag en Amsterdam .