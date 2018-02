Deel dit artikel:











Ouderen mogen outfit ontwerpen voor Rotterdams Badkonijn Het Badkonijn in een vorige outfit Foto: archief Ouderen mogen outfit ontwerpen voor Badkonijn

Hij verandert ieder jaar van jasje en is wat groot uitgevallen. Wie wel eens op de Stadhoudersweg in Rotterdam rijdt zal hem vast niet ontgaan zijn: het Badkonijn in het Vroesenpark. Het is een bijzonder dobberend kunstwerk. Ook dit jaar heeft de dobberaar weer een nieuwe outfit nodig. Ouderen mogen het Badkonijn deze winter aankleden.

Waar voorgaande jaren altijd kinderen de kans kregen om een ontwerp in te dienen, krijgen nu ouderen de kans. Iedereen boven de 65 jaar mag zijn creativiteit in de vrije loop laten om het Badkonijn aan te kleden. Iedereen die het leuk vindt om een ontwerp te maken is donderdag 15 februari welkom in het gebouw van Humanitas aan het Bergwegplantsoen in Rotterdam. Daar kan men aan de hand van kleurplaten van het Badkonijn een eigen invulling geven aan een nieuw jasje. Mits je aan de leeftijdsgrens voldoet, natuurlijk. Kunstproject

Man-Yee Mok en Kwannie Tang (Studio MAKY), zijn samen met kunstenaar Niels Lakens de bedenkers achter het Badkonijn. Het konijn is ieder zomerseizoen met een nieuwe outfit te bewonderen in het Vroesenpark. Man-Yee Mok en Kwannie Tang (Studio MAKY), zijn samen met kunstenaar Niels Lakens de bedenkers achter het Badkonijn. Het konijn is ieder zomerseizoen met een nieuwe outfit te bewonderen in het Vroesenpark. Dit is de eerste keer dat Mok en Tang ouderen laten kleuren. "Normaal doen we het ieder jaar met kinderen. Vorig jaar deden we ook zoiets, met Zeehond op Zuid. Toevallig was daar toen een ouderenclubje met gym bezig. Die vroegen of ze ook mee konden doen." Verwachtingen

De verwachtingen zijn dit jaar anders. "Bij kinderen komen vaak patronen en vrolijke kleuren terug. Misschien dat ouderen er iets anders tegenaan kijken, wellicht willen ze een soort van levensles meegeven", aldus Mok.

