Maleisische chef-kok bemant pop-up-restaurant in de Markthal

De Maleisische chef-kok Norman Musa is de komende tijd elk weekend in de Rotterdamse Markthal te vinden. Musa heeft diverse culinaire prijzen gewonnen en zat ook in de jury van het BBC-programma Masterchef.

De kok voelt zich al helemaal thuis in de Markthal. "Ik houd er van. Ik was in 1994 voor het eerst in Rotterdam. Toen was het nog niet zo veel. Het is nu fantastisch en daarom ben ik hier!", vertelt chef-kok Musa.

Musa bemant een pop-up restaurant in de Aziatische toko Wah Nam Hong in de Markthal. Ook maakt hij op verschillende dagen een uitgebreid Maleisisch menu. Een mix tussen de Portugese, Arabische, Indiase en Chinese keuken.