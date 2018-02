Gladde vrijdagochtend verwacht door sneeuwval

Er wordt vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur één tot drie centimeter sneeuw verwacht. Dat meldt Ed Aldus, de weerman van RTV Rijnmond. Het KNMI heeft de code geel afgegeven.

Code geel betekent: wees extra alert. Het kan volgens het KNMI glad worden op de wegen. De gladheid begint in het Rijnmondgebied en trekt in de loop van de dag verder naar de rest van het land.

In de ochtend wordt er lichte sneeuw verwacht. In de loop van de middag valt er neerslag in de vorm van natte sneeuw of regen.



Vliegveld Rotterdam The Hague Airport zegt nog geen maatregelen te nemen met het oog op de verwachte sneeuw. Reizigers worden geadviseerd om de website in de gaten te houden of vluchten geannuleerd worden.

Op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd die vrijdag gepland stonden. "Op Schiphol zijn de start- en landingscapaciteiten verminderd", meldt een woordvoerder.