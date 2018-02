Deel dit artikel:











Amsterdamse politie zoekt verdachten zware mishandeling in Rotterdam foto: archief

De politie zoekt twee mannen die vorig jaar in de nacht van 25 op 26 november een 28-jarige man zwaar hebben mishandeld op het Rembrandtplein in Amsterdam. Er is een sterk vermoeden dat de twee uit Rotterdam komen.

In het opsporingsprogramma van RTV Rijnmond werd donderdag aandacht besteed aan de mishandeling. In Bureau Rijnmond heeft de politie foto's getoond van de verdachten en een filmpje van de knokpartij. Het slachtoffer werd rond 03:30 uur op weg naar huis op het Rembrandtplein richting de Amstelstraat te grazen genomen. De 28-jarige man kreeg eerst een kopstoot van een van de mannen. De tweede man greep hem daarna vast. Nadat het slachtoffer op de grond was geslagen en getrapt, kreeg hij een glas in zijn gezicht. In het ziekenhuis bleek dat de man een operatie moest ondergaan. Ook had hij een hersenschudding, een gat in zijn hoofd en een gebroken neus. Op de website van de politie staan onder meer de foto's van de verdachten . Bureau Rijnmond is een televisieprogramma op RTV Rijnmond dat elke donderdag rond 17:30 uur live wordt uitgezonden. Daarna wordt de uitzending elk uur herhaald tot vrijdag 17:00 uur.