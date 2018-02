Groot optreden voor revalidatieorkest Rijndam

Muziek maken terwijl je alleen nog een paar vingers kunt bewegen. De muzikanten van de Bridge Band krijgen het voor elkaar. Met aangepaste instrumenten spelen ze de sterren van de hemel. Maandag staan ze in het Rotterdamse concertgebouw De Doelen met het Nederlands Studenten Orkest.

"Iedereen kan muziek maken, dus waarom ik niet?", zegt Deva Durgaram. Hij heeft de ziekte van Duchenne, waardoor hij zijn spieren steeds minder kan gebruiken. De elektronische saxofoon maakt het voor hem toch mogelijk om muziek te maken. "Die geeft met heel weinig ademkracht toch al een prachtig geluid".

Bij Rijndam Revalidatie in Rotterdam-Schiebroek repeteert de Bridge Band fanatiek, in de aanloop naar het optreden. "Het is fantastisch dat we in De Doelen mogen optreden", glundert Deva.

Magic Flute

Karin van Dijk, die net als Devam door een progressieve spierziekte in een rolstoel zit, speelt de magic flute. "Dat is een blaasinstrument dat je bespeelt door je hoofd naar boven en beneden te bewegen," legt ze uit. De magic flute werd ontwikkeld door Ruud van Wel, ademhalingstherapeut bij Rijndam. "Ik wilde heel graag muziek gaan maken met de kinderen die ik behandel", zegt hij. "Maar zelfs de elektronische sax is voor sommigen al te hoog gegrepen. Veel kinderen hebben een progressieve ziekte, waardoor ze steeds minder kunnen. Als je dan niet meer mee kunt doen is dat zo oneerlijk. Daarom heb ik een instrument gemaakt waarbij je zelfs je handen niet nodig hebt om het te kunnen bespelen".

'Er gaat een wereld voor je open'

"Als je een lichamelijke beperking hebt, is het heel moeilijk om een hobby te vinden," zegt Karin. "Als ik bijvoorbeeld postzegels wil verzamelen - niet dat ik dat zou willen hoor!', zegt ze er gekscherend achteraan, "dan lukt dat niet met mijn ziekte. Wanneer je dan muziek kunt gaan maken, gaat er echt een wereld voor je open."

Candy Dulfer

Jongens die vroeger niet veel meer deden dan achter de computer zitten en gamen, zijn nu vol enthousiasme bezig met de band. "We lenen ook instrumenten uit omdat we dit voor zoveel mogelijk mensen met een beperking mogelijk willen maken", zegt Ruud. Via de stichting My Breath My Music haalt hij geld op voor meer instrumenten. Bijvoorbeeld door optredens - vorig jaar speelde de Bridge Band in de Boerderij in Zoetermeer. Candy Dulfer, ambassadeur van de stichting, blies gezellig mee.

Vader en zoon samen op het podium

Eén van de boegbeelden van die stichting is de 12-jarige Robin de Wilde. Hij werd met dertig weken geboren. Hij zit in een rolstoel en kan maar een arm beperkt bewegen. Bovendien ziet hij niet goed. "Door zijn beperking is er veel wat hij niet kan," zegt zijn vader. "Maar dankzij de muziek kan hij zich nu focussen op wat hij wel kan." Een magic flute bespelen, dat kan hij als de beste. Met zijn vader, die in een bluesband zit, treedt hij op en geeft hij de prachtigste solo's weg.

"We zijn hier mee begonnen als onderdeel van de ademhalingstherapie," zegt Ruud van der Wel. "Het is geweldig dat zoveel mensen met een beperking zoveel plezier beleven aan het maken van muziek." Rijndam Revalidatie heeft een MusicLab opgezet om in samenwerking met therapeuten en muziekscholen zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te geven om muziek te maken.

Meer informatie is te vinden op mybreathmymusic.com.