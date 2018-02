Rotterdams onderwijsdebat: wel of geen pretstudies?

Rotterdamse lijsttrekkers in debat over Onderwijs

"We hebben programmeurs nodig, geen pretstudies." Die uitspraak is VVD-lijsttrekker Vincent Karremans donderdag op veel kritiek komen te staan tijdens het Gemeentelijk Onderwijsdebat in het Hofpleintheater in Rotterdam. Politici van tien Rotterdamse partijen gingen daar in debat over onderwijs. De kritiek kwam onder meer van Barbara Kathmann van de PvdA. "Deze VVD-aanpak zorgt voor nog meer burnouts bij jongeren."

Er werd gedebatteerd over drie thema's: het lerarentekort, gelijke kansen in het onderwijs en de aansluiting van onderwijs op werk. En vooral op dat laatste onderwerp knetterde het tussen de partijen.

Karremans vindt dat de gemeente ver moet gaan om studenten op kansrijke opleidingen te krijgen. "Als je programmeur wordt heb je honderd procent kans op een baan. Dat is goed voor jezelf en voor de maatschappij."

Zijn tegenstanders in dit debat - GroenLinks en Partij voor de Dieren - zagen dit niet zitten. "U maakt het bedrijfsleven leidend en het onderwijs volgend", zei Jaap Rozema van de PvdD. "Je moet fouten mogen maken en niet gedwongen worden naar een opleiding die baangarantie geeft", vond Jimmy Smet.

Lerarentekort

De Rotterdamse collegepartijen Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA kregen van NIDA en de SP kritiek op de 'welkomstbonus die leraren krijgen als ze naar Rotterdam komen. "Deze maatregel werkt niet in de bestrijding van het tekort, we moeten meer investeren in het verlagen van de werkdruk voor leraren", stelde Nourdin el Ouali van Nida.

"Het is én én", reageerde Christine Zandberg van het CDA. "We hebben een welkomspakket, maar ook een onderwijs-cao opgezet. Daarmee investeren we zowel in kwantiteit als in kwaliteit van het onderwijs."

Gratis mbo

Jongeren en volwassenen zonder startkwalificatie moeten gratis een mbo-opleiding van gemeente krijgen, vinden PvdA en D66. "Anders zitten ze in de bijstand en dat kost de gemeente geld. Dan kunnen we ze beter een opleiding geven. Dat is een goede stap naar werk", zei Kathmann.Ronald Buijt van Leefbaar Rotterdam vond dit geen goed idee. "Je gaat ongemotiveerde mensen gratis een opleiding geven. Dat is niet goed voor het mbo.""Ik ben zelf opgegroeid in Delfshaven en heb veel jongeren zien afhaken en in de criminaliteit zien belanden", wierp Saïd Kasmi van D66 tegen. "Juist als je ze zo'n tweede kans geeft kunnen ze weer opbloeien."