Verkiezingsdebat Krimpen aan den IJssel: tunnel erbij?

Wat moeten we doen met de Algerabrug? Het leidde donderdagavond tot een stevige discussie tijdens het verkiezingsdebat van Radio Rijnmond en de lokale omroep LOK in Krimpen aan den IJssel.

Het dagelijkse oponthoud rond de Algerabrug in Krimpen aan den IJssel is een doorn in het oog van de inwoners in de Krimpenerwaard. De brug in de N210 is te smal en behoort daarmee tot de grootste verkeersknelpunten van Nederland.

Maar wat is de oplossing? Een fietsbrug of een tunnel klinkt leuk, maar voor de SGP ligt een oplossing juist op het water."De eerste waterbus vertrekt nu pas om 07:30 uur vanuit Krimpen, dat kan echt niet."

De Stem van Krimpen pleit ook om te kijken naar korte termijnoplossing. "We kunnen makkelijk de brugopeningen voor pleziervaart in het zomerseizoen terugbrengen. Eén keer in de twee uur is genoeg."

Leefbaar Krimpen is het meest resoluut: een tunnel is echt de enige manier om het verkeer op de N210 in goede banen te leiden. "We zien steeds meer toename van verkeer, want er gaat meer gebouwd worden. Er komt nog meer druk op de brug, bij calamiteiten gaat dat echt een probleem worden. Er moet een tweede oeververbinding komen."

Zondagsopenstelling

In het overwegend christelijke Krimpen aan den IJssel is zondagsopenstelling van winkels nog regelmatig onderwerp van debat. Zo ook donderdag.

D66 pleitte ervoor dat zondagsvrijheid voor hun een absolute voorwaarde is. "Het gaat ons niet per se om het openstellen. We willen de vrijheid om zelf keuzes te maken in wat jij op zondag wil doen of niet doen."

Niet alleen de zondagsrust is voor de ChristenUnie en SGP de reden om tegen winkelopenstelling te zijn. Zij sprongen in de bres voor de kleine ondernemer. Die zou de dupe worden van de wens van de grote jongens.

Het ultieme compromis leek van Leefbaar Krimpen te komen. "Kijk naar wat de ondernemer zelf wil. Als dat openstelling is, willen we de christelijke gemeenschap tegemoet komen. Dus ga dan pas vanaf 12:00 uur open."

Dat was koren op de molen van de christelijke partijen. De laatste motie rondom de zondagsopenstelling ging over zondag 24 december 2017, de dag voor kerst. En toen wilden maar drie grote winkels de deuren openen.

Radio Rijnmond komt de komende tijd vrijwel dagelijks om 18:00 uur uit een andere gemeente in de regio met het programma KOORTS. Donderdag was presentator Ruud de Boer te gast in Krimpen aan den IJssel. Ook de lokale omroep LOK zond het debat uit.