Rotterdamse bedrijven stellen 'klimaat to-do-lijst' op voor politiek

VVD-lijsttrekker Karremans in gesprek met ondernemers over klimaat

Twee weken nadat 63 bedrijven en instellingen een Klimaatoproep deden aan de Rotterdamse politiek om echt werk te maken van duurzaamheid is een deel van die bedrijven opnieuw bij elkaar gekomen. Op uitnodiging van de VVD Rotterdam dit keer, om een concrete to-do-lijst op te stellen voor de politiek.

Zo'n twintig bedrijven kwamen af op de uitnodiging van VVD-lijsttrekker Vincent Karremans om samen na te denken over concrete plannen voor verduurzaming. In een zaaltje in de Witte de Withstraat zaten onder meer bestuurders van Coolblue, Stedin, Eneco, Arcadis en Woonbron bij elkaar. En toch nog een andere politicus: Judith Bokhove van GroenLinks.

"Ik wil weten wat we op 22 maart, de dag na de verkiezingen, concreet moeten besluiten", zei Karremans. "Dus geen nieuwe rondes ambtelijke werkgroepen die na maanden of jaren een rapport opleveren met vooral veel vage woorden, maar knopen doorhakken."

En hoe concreet werd het dan? De bedrijven beklaagden zich onder meer over de bureaucratie bij de gemeente. "Wie met vergunningsaanvragen bij de gemeente komt, komt ondanks mooie woorden van bestuurders te vaak terecht in een moeras", klonk het.

To do's

De aanwezigen kwamen overeen dat heel snel in kaart gebracht moet worden welke plekken (bijvoorbeeld daken van gemeentelijk vastgoed) in Rotterdam zonnepanelen geplaatst kunnen worden. "Daar moet direct op ingeschreven kunnen worden."

Ook lopen bedrijven er tegenaan dat voordat er zonnepanelen kunnen worden aangelegd hoge 'leges' moeten worden betaald aan de gemeente. Daarom luidt een andere 'to do': leges voor de aanleg van zonnepanelen moeten pas worden betaald nadat er een vergunning is afgegeven en subsidie is betaald.

Isolatie

Een andere stap in duurzaamheid is het beter isoleren van huizen. Dat levert nu vaak problemen op met bestaande bestemmingsplannen. "Daarom moeten we die bestemmingsplannen met één besluit aanpassen, zodat het aanbrengen van 20 centimeter isolatie aan de gevel altijd mag, ook als je dan buiten de rooilijn in het bestemmingsplan komt", vinden de aanwezigen.

Wat er van de punten terecht komt is afwachten, maar lijsttrekker Karremans is tevreden. "Deze bijeenkomst was ongelooflijk nuttig. We hebben nu een concrete lijst waarmee we echt werk kunnen maken van de verduurzaming van Rotterdam."