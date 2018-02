Wie is de hipster en wie is de moslim?

Je neemt zes bebaarde hipsters en moslims uit Rotterdam-West. Je laat ze elkaars kleding aantrekken. Je maakt foto's van ze en de verwarring is compleet.

Wie is de moslim en wie is de hipster? Dat is precies de vraag die initiatiefneemster Shirin Mirachor wil stellen met haar tentoonstelling van reuzenformaat foto's op het Middellandplein in Rotterdam-West.

"Kleding zegt veel maar niet alles. Ik denk dat we moeten oppassen om snel een oordeel te vellen over iemand. En zeker in deze waarin het lijkt alsof we steeds verder uit elkaar gedreven worden. Het is tijd om elkaar echt te leren kennen en wat meer open te staan voor elkaar."

Sharif en Aytac deden mee aan het fotoproject waarbij ze in elkaars kleding poseren.

"Of hij hipster is of ik ben er een? Of ik een moslim ben of hij is een moslim? Dat maakt niets uit. Het gaat om: wie is hij en wat doet hij. En wie ben ik en wat doe ik. Dat is wat we willen we overbrengen."