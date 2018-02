Boijmans exposeert grootste kunstwerken uit collectie

Ze vullen soms een volledige wand of de ruimte van een grote zaal: de grote kunstwerken uit de collectie van museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.

Bij de bouw van het museum in 1935 is geen rekening gehouden met de grote werken, omdat ze toen vrij ongewoon waren.Veel werken zijn daardoor al jaren niet meer te zien geweest in Boijmans.

Gastconservator Carel Blothof kwam daar achter toen hij een presentatie samenstelde uit de hele collectie van het museum. "Sommige werken kunnen daar niet eens hangen of ze zouden daar zo'n gigantisch visuele indruk maken dat je daar niks meer naast kunt hebben", aldus Blothof.

Daarom werd bij het samenstellen van die tentoonstelling (de collectie als tijdmachine) al besloten dat er een aparte expositie van de grote werken zou komen. Die is er vanaf vrijdag. Blothof koos vijftig schilderijen, sculpturen en installaties vanaf 1945 en verdeelde ze in vier periodes.

"De oudste werken zijn van Karel Appel en Dubuffet en de andere helft van de etage is dan de meest recente kunst"; zegt de gastconservator van museum Boijmans.

Het grootste werk is dertien bij zes meter. "Dat werk van Jim Shaw heeft een paar jaar geleden gehangen in de Onderzeebootloods op het voormalig RDM-terrein en daar verdween het bijna in die nog veel grotere ruimte", aldus Carel Blothof. "Groot is dus ook relatief".

Naast grote schilderijen is er ook een ruimte met veel conceptuele kunst en minimal art uit de periode 1965-1975. "De kunstwerken daar hebben een onderlinge relatie, terwijl in de meest recente kunst heb je geen groepen meer of scholen. Alles is heel individueel. Dat heb ik in de inrichting van de tentoonstelling wel willen benadrukken".

De tentoonstelling Kunst van Formaat - De collectie XL vanaf de jaren vijftig is te zien tot 29 april.