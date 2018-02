Museumschip De Buffel gered van de sloop

Museumschip De Buffel blijft in de haven van Hellevoetsluis liggen. De gemeenteraad besloot donderdagavond unaniem 60 duizend euro subsidie per jaar te verstrekken om het schip in elk geval de komende vier jaar te behouden.

Hellevoetsluis is van plan om De Buffel te gebruiken voor een groter project. De gemeente wil het gebruiken voor een historisch marinekwartier waarin De Buffel, het Stadsmuseum en het droogdok Jan Blanken worden samengevoegd als toeristisch trekpleister.

De Buffel werd in 1868 gebouwd als ramtorenschip om de Nederlandse kustlijn te bewaken. Het vaartuig kon vijandelijke schepen rammen. Daarna diende het als opleidingsschip voor marinepersoneel.

Strijd

Het behoud van De Buffel levert al jarenlang strijd op. Het schip lag eerst in Rotterdam bij het Maritiem Museum, maar moest vanwege bezuinigingen weg. Het onderhoud was te duur, zo werd bekend in 2011.

In 2013 haalde ondernemer Arie van den Ban het schip na een opknapbeurt naar Hellevoetsluis. Dat is geen onbekende plek: het schip lag er in ook al toen de marine het nog gebruikte. Het schip ligt nu aan de Koningskade en wordt gerund door vrijwilligers.

Subsidie

Het voortbestaan van De Buffel kwam in 2016 opnieuw in gevaar toen Van den Ban besloot te stoppen met eigen geld in De Buffel te steken. Hellevoetsluis stond daarna voor de keuze: subsidie verlenen of het schip naar de sloop brengen

De gemeenteraad heeft nu ingestemd met subsidie, waardoor vrijwilligers het schip kunnen overnemen. Het geld is toegezegd voor in elk geval vier jaar.

Opknappen

Met het geld kan het schip worden opgeknapt. Naast een likje verf moeten meer technische werkzaamheden worden uitgevoerd waarvoor expertise nodig is.

Officieel is de gemeente Rotterdam nog de eigenaar van De Buffel. Daar komt nu waarschijnlijk verandering in, zegt Ed Wijbrands van de Stichting Ramtorenschip Buffel.

"Er is nu geen barrière meer. We gaan binnenkort met alle partners om tafel om te zien of we het schip op korte termijn kunnen overnemen."

De Buffel bestaat dit jaar 150 jaar. De stichting is van plan dat te vieren met meerdere activiteiten rondom het schip.