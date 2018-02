Brand in slooppand in de Rotterdamse Wielewaal

In een slooppand in de Rotterdamse wijk de Wielewaal op Zuid heeft vrijdagochtend een uitslaande brand gewoed. Volgens de brandweer lopen omliggende huizen geen gevaar. Omwonenden wordt wel geadviseerd ramen en deuren te sluiten vanwege de rook.

Het vuur was rond 10:00 uur onder controle. De brandweer heeft het dak van het pand gesloopt zodat daaronder kan worden nageblust.

Brandweermannen hebben een zorginstelling en een school in de buurt gecontroleerd op koolmonoxide. In de school waren alleen docenten vanwege een studiedag. Een aantal van hen had problemen met hun ademhaling en is uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel.

De hulpdiensten houden er rekening mee dat in het slooppand asbest zit. Volgens een brandweerwoordvoerder lijkt het er echter op dat de kankerverwekkende stof niet in het gedeelte waar de brand woedde zit.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. In de Wielewaal staan meerdere slooppanden. Woningcorporatie Woonstad wil de wijk, ondanks protest, laten slopen en er andere huizen voor terugbouwen.