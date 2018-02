50 jaar metro in Rotterdam

Het is vrijdag precies vijftig jaar geleden dat de metro voor het eerst ging rijden in Rotterdam. De metro reed van het Centraal Station naar Zuidplein. Een traject van slechts 5,9 kilometer. RTV Rijnmond viert het gouden jubileum en besteedt vandaag veel aandacht aan de Rotterdamse metro.

Het was een hele belevenis op 9 februari 1968. "We hebben er beelden van, het zag zwart van de mensen", zegt Frouke Albers van de RET. "Vooral dat je onder de Maas door ging was echt een belevenis voor de mensen. En dat je een kaartje bij de automaat moest kopen, met guldens, kwartjes en duppies."

Prinses Beatrix en prins Claus openden de metrolijn in aanwezigheid van toenmalig burgemeester Wim Thomassen en RET-directeur Cornelis Gerrit Van Leeuwen. De bouw van de lijn duurde meer dan zeven jaar en kostte 190 miljoen gulden.

Fotoboek over de metro

Maarten van Ravels werkt al 38 jaar bij de metro. Hij is begonnen als metrobestuurder en heeft zich opgewerkt tot adviseur. Hij heeft een bijzonder fotoboek over de metro gekregen.

"Er staan zo'n 600 foto's in van de bouw van de metro. Zelfs van het moment dat de eerste paal geslagen werd op 14 november 1960. Regelmatig laat ik het album ook zien aan collega's en die zijn ook erg benieuwd naar die tijd", vertelt van Ravels.

Het fotoboek geeft een bijzonder inkijkje in de bouw van de metro:





RTV Rijnmond zond vrijdag live uit vanuit de rijdende metro op de radio en de Facebookpagina van RTV Rijnmond. Tijdens de uitzending stapten verschillende gasten in het feestelijke metrostel.

Bij het maken van zo'n live-uitzending komt heel wat kijken. Zeker in een rijdende metro. Presentatrice Chantal Quak en technicus Niels Wiggers vertellen erover:



De uitzending is de eerste live-uitzending in een rijdende metro ooit. Bekijk de foto's van de uitzending: