Man gewond door bijtende stof in Rotterdam

Bij een containeroverslagbedrijf aan de Elbeweg in de Rotterdamse Europoort heeft een man vrijdag een giftige en bijtende stof over zich heen gekregen.

De stof kwam op de hand van het slachtoffer en mogelijk heeft hij het spul ook ingeademd. Een traumahelikopter is opgeroepen om hulp te verlenen.

Hoe de man met de stof in aanraking is gekomen, is nog onduidelijk. Volgens de brandweer was mogelijk sprake van een lekkage in een lege container die gereinigd moest worden.