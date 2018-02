Deel dit artikel:











Weer weekendwerkzaamheden Heinenoordtunnel Foto: Valerie Kuypers (ANP)

Automobilisten kunnen komend weekend 's nachts niet door de Heinenoordtunnel. Het is het derde weekend in korte tijd dat de tunnel in de A29 dicht is vanwege werkzaamheden.

De Heinenoordtunnel sluit de eerste keer op vrijdag om 21:00 uur en gaat zaterdag om 08:00 uur weer open. 's Avonds gaat de tunnel dan weer dicht om 21:00 uur en zondag om 08:00 uur gaat 'ie weer open. Ook de toeritten S20 Barendrecht en de S21 Oud-Beijerland zijn dan afgesloten. Het autoverkeer moet rekening houden met een half uur extra reistijd. Mensen moeten omrijden via de A16, A17 en N217. De Kiltunnel is tolvrij tijdens de werkzaamheden. Bussen en fietsers kunnen de tunnel wel gebruiken. Installaties

Rijkswaterstaat sluit de tunnel iedere avond af om nieuwe installaties te testen. Zo worden camera's aangesloten op het systeem en wordt gekeken of de software en de aanpassingen aan het ventilatiesysteem goed werken. De Heinenoordtunnel ging vorig weekend ook al dicht voor onderhoud. Half januari was dat ook het geval, omdat er gewerkt moest worden aan het hoogtedetectiesysteem.