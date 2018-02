Nieuwe finishlocatie van Roparun op de Binnenrotte

Deelnemers van de Roparun zullen dit jaar finishen op de Binnenrotte in het centrum van Rotterdam. Hardlopers lopen van de kubuswoningen door naar de finishboog die ter hoogte van de Laurenskerk wordt geplaatst.

Eerdere edities van de circa 500 kilometerlange estafetteloop naar Rotterdam eindigden op de Coolsingel. Omdat de RET op de Coolsingel en het Hofplein de tramsporen vernieuwt, moest de organisatie op zoek naar een andere finishlocatie. De bovengrondse werkzaamheden starten op 9 april.

De Roparun bestaat sinds 1992 en is altijd in het pinksterweekend. Dit jaar is de estafetteloop van 19 tot en met 21 mei. Deelnemers proberen zo veel mogelijk geld op te halen voor de zorg aan kankerpatiënten en hun familie.