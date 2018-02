Parkeerterrein De Kuip vanaf de zomer betaald parkeren

Automobilisten die hun auto willen neerzetten op het parkeerterrein bij De Kuip moeten vanaf de zomer parkeergeld betalen. Het terrein is nu nog gratis, maar wordt na het voetbalseizoen een P+R.

Op het parkeerterrein geldt momenteel vrij parkeren, behalve op dagen dat Feyenoord voetbalt of als er evenementen zijn in De Kuip. Vanaf juli komt er een slagboom te staan.

Mensen kunnen dan alleen nog gratis parkeren als ze na afloop kunnen aantonen dat ze met het openbaar vervoer verder zijn gereisd.

Het tarief is volgens de gemeente hetzelfde als in omliggende wijken. In bijvoorbeeld De Veranda moet overdag 1,67 euro per uur betaald worden. 's Nachts is het gratis.