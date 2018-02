Museummetro officieel geopend op Blaak

De allereerste metro uit 1968 staat op station Blaak in Rotterdam. De metro is verbouwd tot een pop-up museum. Vijf vrienden hebben de metro eigenhandig gerestaureerd. Het museum is deze vrijdag officieel geopend.

De geschiedenis van de metro wordt getoond aan de hand van allerlei objecten en beeldmateriaal. De metro trekt vrijdag al meteen veel bekijks.

"Het is heel bijzonder. Al die mensen kijken naar de metro en iedereen vindt hem prachtig. Ze hebben er bijzondere herinneringen bij en daar doe je het eigenlijk voor", vertelt Joachim Kost. Hij is een van de mannen die de metro heeft gerestaureerd.

De vrienden zijn in 2007 begonnen met het opknappen van de metro. Begin februari was hij pas klaar. Ze hebben er dus zo'n elf jaar aan gewerkt. "De hele binnenkant is opgeknapt. De vloeren, de wanden. Alles is eruit gehaald en er weer ingestopt."

Joachim heeft de metro niet in zijn eentje opgeknapt. Hij werd onder andere geholpen door Tristan Zaaijer. "We zijn hartstikke blij dat het museum een plekje heeft op het metronetwerk. Er zit heel veel magie aan. Hij is zo anders dan de voertuigen nu", vertelt Tristan.

Lange reis

Het was een hele klus om de metro op station Blaak te krijgen. Hemelsbreed hoefde de oude metro niet veel kilometers af te leggen, maar toch duurde de reis meer dan twaalf uur.

Van het Rotterdams Trammuseum in Hillegersberg ging de reis eerst over de weg naar de metroremise aan de ‘s-Gravenweg. Daar werd de metro weer op het metronetwerk aangesloten en heeft een nieuwer model het voertuig naar Blaak geduwd.

Tentoonstelling

Het pop-up museum is nog tot en met dinsdag te zien op station Blaak. De entree is gratis. Daarna gaat de metro terug naar de tramremise aan de Kootsekade in Rotterdam. Daar zal de tentoonstelling te zien blijven.