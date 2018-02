Van Bronckhorst beaamt: 'Roep om Van Persie wordt luider'

Na zijn invalbeurt en goal tegen FC Groningen wordt de roep om een basisplaats voor Robin van Persie steeds luider. Trainer Giovanni van Bronckhorst herkent en erkent dat, maar heeft op zijn persconferentie voor Vitesse-uit benadrukt dat dit nog even gaat duren.

''Wij kijken wat het beste is voor hem,'' zegt Van Bronckhorst. ''We willen hem meer speeltijd geven maar het is alsof hij nog in de voorbereiding zit. Voor een hele wedstrijd heeft hij nog wel even nodig. Het is nu zaak hem op te trainen zodat hij het langer volhoudt. Iedereen weet hoe ik over hem denk. Je weet wat hij teweeg kan brengen. Hij is heel belangrijk.''

Van Bronckhorst liet verder weten te verwachten dat Sam Larsson met een hamstringblessure enkele weken aan de kant zal staan en dat het centrum met Jan-Arie van der Heijden en Sven van Beek gehandhaafd blijft in Arnhem. Bekijk hierboven de gehele persconferentie.