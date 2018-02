Rotterdamse bedient Hollandse sporters en fans tijdens Olympische Spelen

"Je ziet alle Nederlandse sporters lopen en trainen. Dat is heel gaaf." De Rotterdamse Anique van Welzen werkt de komende weken in het Holland Heineken House, de traditionele ontmoetingsplaats van Nederlandse sporters en supporters tijdens de Olympische Spelen.

De medewerkers van de Nederlandse thuisbasis arriveerden dinsdag in de Zuid-Koreaanse plaats Gangneum. Daar wordt tijdens de Olympische Winterspelen geschaatst en geshorttrackt en is het Holland House gevestigd.

Anique belandde gelijk in de olympische sfeer. "Alles is hier mooi versierd, alles is olympisch. Je voelt en proeft overal dat het echt leeft. Dat is te gek."

Huldigingsfeestjes

De oranje thuisbasis is met name bekend om de huldigingen van sporters die een medaille gewonnen hebben. "Ik verheug me het meest op die eerste gouden medaille. Die huldiging moet te gek zijn."

Een medaille is leuk, maar een oer-Hollands feestje is pas echt compleet met vaderlandse artiesten. Dat levert leuke ontmoetingen op. "Ik heb al geluncht met zanger Roel van Velzen. Hij zit gezellig bij ons in de crewruimte. Dat is hartstikke leuk!"

800 kandidaten

Anique werkt in het restaurant tijdens de Olympische Spelen. Via een strenge selectie schopte ze het tot de bediening van het restaurant.

Uit achthonderd briefschrijvers mochten er 150 mensen op gesprek komen, maar slechts zestig zijn de gelukkigen die daadwerkelijk op het vliegtuig naar Korea mochten stappen.

Of ze ook naar wedstrijden gaat, weet Anique nog niet. Tijd om de omgeving te verkennen en zelf te sporten is er in ieder geval wel. "Het huis gaat elke middag pas om 15:00 uur open. Daarvoor kunnen we zelf bekijken wat we doen."

De Olympische Spelen zijn vrijdagmiddag (Nederlandse tijd) geopend. Tot en met 25 februari wordt er in Zuid-Korea gestreden om de olympische medailles.

Anique van Welzen zal elke werkdag een update geven op Radio Rijnmond in het programma Wakker@Rijnmond.nl.