Vijf cultuurtips voor een zalig weekeinde

Iedere week tipt cultuurkenner Anton Slotboom vijf hoogtepunten op de uitgaansagenda van deze regio. Van museum tot dancefeest en van theatervoorstelling tot Hollywood-blockbuster. Deze week: van kunstbeurs tot carnavalsfeest.

1 Art Rotterdam

Rotterdam is deze week in de ban van kunst. Kunstliefhebbers uit heel Europa komen af op Art Rotterdam, een enorme kunstbeurs in de Van Nelle Fabriek.

Je kunt er heen met een goed gevulde beurs, maar ook voor de bezoeker die alleen kunst wil zien en sfeer wil proeven is dit een zalig evenement. Waarom? Omdat het geweldig is om langs al die soms absurd minimalistische stands te struinen.

Verwacht daarbij een internationaal, kunstzinnig publiek, volop knap personeel dat alle tijdelijke galeries bemant en de nodige beschaafde juichkreten als er weer voor duizenden euro's een kunststuk is verkocht.

Vrijdag tot 21:00 uur, zaterdag van 11:00-19:00 uur en zondag van 11:00-19:00 uur

2 Open dag Museum Boijmans van Beuningen

Het grote aftellen is begonnen. Op 1 januari 2019 gaat Museum Boijmans Van Beuningen op slot voor een verbouwing die drie, vier jaar gaat duren. Gelukkig is er dit jaar nog volop te zien en te beleven, zaterdag zelfs gratis. Want dan is het open dag.

Tip: De Toren van Babel van Pieter Bruegel is terug, een meesterwerk uit de zestiende eeuw. Dat was de afgelopen tijd uitgeleend aan een tentoonstelling in Japan. De Toren was er zo populair dat bezoekers gemiddeld maar zeven seconden hadden om te kijken..

Zaterdag 11:00-17:00 uur, Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam

3 Maan

Een wonderschone hitmachine, zo noemt popzaal Bibelot in Dordrecht haar. En zo is het! Maan scoorde top-40 hits met 'Perfect World' (geproduceerd door dance-dj Hardwell) en 'Ride It'. Ze scoorde er goud mee. Op 10 februari staat Maan met eigen band en een eigen show, haar allereerste, in Dordt.

Zaterdag 20:30 uur, Bibelot Dordrecht

4 Carnaval

Alaaf! Carnaval boven de rivieren: het bestaat. Echt. In de Rotterdamse wijk Spangen zijn het zondag de kids die er van profiteren. Vanaf een van de mooiste plekken in de stad, Het Kasteel van Sparta, begint zelfs een heuse carnavalsoptocht. Een Kaapverdiaanse brassband voert aan en iedereen die wil aansluiten, mag aansluiten.

Liever iets voor alle leeftijden? Dan kun je bijvoorbeeld terecht in Dordrecht, dat tijdens carnaval het Ooi- en Ramsgat heet. De jaarlijkse Dordtse optocht begint om 14.11 uur op de Noordenrijk en voert naar het Scheffersplein. Waar het natuurlijk groot feest is.

Zondag 12.00 uur, Kasteel Rotterdam / Zaterdag 14:11 uur, binnenstad Dordrecht

5 Magnaop

Je verwacht het niet: een ooit wereldberoemde rockband, gewoon op een zaterdagavond in Vlaardingen. Dit weekeinde is het zover. Magnapop, een Amerikaanse rockband uit de jaren negentig, komt naar ons toe.

Magnapop komt uit Athens, Georgia, is bevriend met REM -dat inmiddels uit elkaar is- en treedt sinds 2012 weer op in de originele bezetting. Zangeres Linda Hopper is de blikvanger van de groep die lang niks deed, maar weer helemaal is opgeleefd. Aan de Vlaardingers de eer om dat te horen.

Zaterdag 20:30 uur, Kroepoekfabriek Vlaardingen