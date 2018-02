Supersnelle trein Londen - Rotterdam rijdt vanaf april

De bar in de Eurostar

In drie uur van Londen naar hartje Rotterdam. Vanaf 4 april kan dat, omdat Eurostar dan voor het eerst de hogesnelheidstrein vanuit Nederland laat rijden.

Eerder deze week leek het erop dat de Eurostar naar Londen pas in 2020 zou gaan rijden. Dat blijkt niet het geval. De verwarring is ontstaan naar aanleiding van de paspoortcontrole, legt een woordvoerder van de NS uit.

"Reizigers vanuit Rotterdam en Amsterdam moeten op de heenweg eerst overstappen op Brussel-Zuid, omdat daar een complete paspoortcontrole is ingericht. Op de terugweg is de paspoortcontrole in Londen en hebben mensen een naadloze reis zonder overstap."

Door de overstap en controles in Brussel duurt de heenreis voorlopig beduidend langer: de afstand wordt op zijn snelst afgelegd in vier uur.

De paspoort- en bagagecontrole op Rotterdam Centraal is volgend jaar klaar. Reizigers kunnen daarna zonder overstap in Brussel naar Londen. Perron 1 wordt nu ingericht als Eurostarterminal.

300 kilometer per uur



Vanaf april rijden twee treinen per dag van station Londen St. Pancras naar Rotterdam en Amsterdam. Naar Londen toe zijn reizigers op het eerste stuk van het traject voorlopig nog aangewezen op Thalys, Intercity Brussel of Eurostar naar Brussel-Zuid. Daar stappen ze over op de Eurostar naar Groot-Brittannië.

De treinen van Eurostar bereiken een snelheid van 300 kilometer per uur en rijden in drie uur en één minuut van Londen naar Rotterdam. Wie door wil naar Amsterdam, doet er veertig minuten langer over.

Kanaaltunnel



Volgens Eurostar reizen jaarlijks vier miljoen mensen tussen Londen en Amsterdam. Eurostar ziet forse groeimogelijkheden. Er zijn al plannen voor een derde dagelijkse trein naar Londen. De goedkoopste tickets voor een enkele reis kosten 40 euro.

Sinds 1994 rijden treinen van Eurostar door de Kanaaltunnel tussen Calais en Dover. Het bedrijf noemt uitbreiding naar Nederland "een historische mijlpaal".