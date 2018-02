Geen griep maar rode hond

Twee grote rood beschilderde honden zijn bijna klaar om het Chinese Jaar van de Hond in te luiden. Vanaf maandag staan tien levensgrote beschilderde Franse Bulldogs her en der in het centrum van Rotterdam. Want dan start het Chinese nieuwe jaar.

De Rotterdams-Chinese Fenmei Hu is één van de kunstenaars die de honden maakt. Zij legt de laatste hand aan een paar honden in haar atelier aan de Diergaardesingel. "Dit is Wang. Wang wang betekent woef woef in het Chinees. En dit is mijn 'Hondriaan', grinnikt Hu.

Haar grote honden hebben vooral de kleur rood. Rood staat in China voor geluk, goedheid en festiviteiten. "Het jaar van de hond is een tijd om hard te werken en veel geld te verdienen. Verder is het niet zo'n bijzonder jaar hoor, zoals de draak dat wel is."

Vanaf maandag staan de honden van Fenmei Hu op de West Kruiskade. De andere acht honden zijn elders in het centrum te vinden. De grote beelden zijn tot en met zaterdag 17 februari te zien.