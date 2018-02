Komt de gevelsteen van oude Bijenkorf echt terug in Rotterdam?

Frans Blok, Jan Sluijter en Co Engberts (vlnr) bij de gevelsteen van de oude Bijenkorf in Woerden.

De kolossale gevelsteen van de oude Bijenkorf in Rotterdam staat al sinds 1975 op een bedrijventerrein in Woerden. Actievoerders Co Engberts, Jan Sluijter en Frans Blok proberen de steen al jaren terug te krijgen naar Rotterdam. De kans dat dat lukt wordt steeds groter.

Het 23 ton wegende kunstwerk is het enige dat nog over is van de vooroorlogse Bijenkorf. Het gebouw van Dudok was een pronkstuk van de stad en werd 'het paleis van het licht' genoemd. Bij het bombardement op Rotterdam in 1940 werd het gebouw verwoest en later gesloopt.

Naast de actiegroep zijn ook de gemeente Woerden en de Bijenkorf enthousiast over het idee. "Het zou geweldig als die steen weer een plekje krijgt in de Rotterdamse binnenstad", zegt storemanager Eric van den Elshout. "Ik doe er alles aan om het te realiseren."

Op de steen zijn ambachtslieden en transportmiddelen uitgebeeld. "Het is eigenlijk socialistische kunst uit de jaren '20", vertelt Sluijter. "Dat dit aan een commerciële winkel als de Bijenkorf hing maakt het ook zo interessant. Er zitten heel veel verhalen aan zo'n steen."

PvdA-raadslid Co Engberts probeert nu ook de wethouder te overtuigen van het terughalen van de steen naar Rotterdam. "We hebben vragen gesteld aan het college. Ik vind dat deze steen een plekje verdient in de herinrichting van de Coolsingel, maar daarvoor zou hij al ergens anders kunnen staan."

Churchillplein

De mannen zien de gevelsteen het liefst terugkeren op de plek waar ooit de Bijenkorf stond. "Dat is op het Churchillplein. Deze gevelsteen hing boven de ingang van de winkel, dus ik zou hem graag weer 5 meter boven de grond zien staan met een constructie eronder", zegt Blok.

Wethouders Simons noemt het initiatief sympathiek, maar wil nog geen toezeggingen doen aan het genootschap. Voor de drie actievoerders is het duidelijk. "De steen keert nog dit jaar terug in Rotterdam."