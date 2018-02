Alaaf! Carnaval in Bliekenstad van start

Het Gorinchemse carnaval wordt vrijdagavond ingeluid met de officiële sleuteloverhandiging. Burgemeester Reinie Melissant draagt de sleutel van de stad over aan Prins Hermelein den Urste. De stad wordt daarmee volgens de traditie omgedoopt tot 'Bliekenstad'.

De eerste carnavalsavond in Bliekenstad staat in het teken van het mindervalidebal. “Voor mij is dit meteen het hoogtepunt van het Gorinchemse carnaval. Vooral vanwege het sociale aspect. Iedereen is welkom op de avond. Het wordt een geweldig feest!”, vertelt voorzitter Martijn de Stigter van stichting Gorcums Carnaval.

In Gorinchems wordt er al ruim 60 jaar carnaval gevierd. De laatste jaren groeit de populariteit van het Gorinchemse carnaval. Er worden de komende dagen zo’n 4 duizend bezoekers verwacht.

“Iedereen leeft toe naar carnaval. Woensdag starten we met de opbouw in theater De Vijf Zinnen. Allemaal vrijwilligers die helpen in de avonduren naast hun werk en hun gezin.”

Het feest is volgens Martijn zeker niet alleen voorbehouden aan Brabanders. “Van kinds af aan ben ik door mijn ouders meegenomen naar het carnaval. Het is ook in Gorinchems een echte traditie. Je hoeft niet persé uit Brabant te komen om van dit feest te houden.”