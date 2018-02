Blues vanuit je tenen: Robin uit Rijndam

Samen met je vader in een bluesband spelen. Dat is bijzonder, helemaal als je ernstig gehandicapt bent. Robin de Wilde leerde magic flute spelen bij Rijndam Revalidatie en nu treedt hij samen met zijn vader op.

Robin is twaalf jaar en doordat hij veel te vroeg werd geboren, is hij behoorlijk gehandicapt. "Zingen deden we altijd al samen, maar een instrument bespelen was lastig", zegt zijn vader Peter van den Heuvel.

"Robins linkerarm doet niet wat hij wil, zoals hij het zelf zegt, en de fijne motoriek in zijn rechterhand is niet zo best. Bij Rijndam Revalidatie, waar hij op de mytylschool zit, hoorden we van de magic flute."

De magic flute is een blaasinstrument dat je kunt bespelen zonder je handen te hoeven gebruiken. Ademhalingstherapeut Ruud van der Wel ontwierp het, omdat hij muziek wilde maken met de kinderen die hij behandelt. Je bespeelt het door je hoofd omhoog en omlaag te bewegen.

'Ik hou heel erg van de blues'



"Ik vond het niet zo moeilijk om te leren", zegt Robin, die duidelijk de muzikale genen van zijn vader heeft. "Ik hou heel erg van de blues en ik vind het geweldig dat ik nu met mijn vader kan optreden.""Samen muziek maken met je zoon, dat is het mooiste wat er is", zegt vader Peter. "En het is goed voor Robin. Hij krijgt er veel waardering voor. De mensen vinden het fantastisch om hem te zien spelen. Er is veel wat hij niet kan, maar daar hoef je je niet druk over te maken als je dit zo goed kan."

My breath my music



Robin is een van de boegbeelden van de stichting My breath my music, die therapeut Van der Wel oprichtte om geld op te halen voor nieuwe instrumenten. "We willen zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid geven muziek te maken."

Komende maandag speelt de Bridge Band met allemaal jonge muzikanten van Rijndam in De Doelen in Rotterdam.