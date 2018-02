Arsenal-fan Tony Hadley (ex-Spandau Ballet) mist doelpunt Van Persie

"Not on speaking terms with my former band Spandau Ballet" (foto:Peter de Jong)

Through the Barricades, opgenomen in de Rocktown Studios (foto:Peter de Jong)

Hij heeft een stem die een hele generatie betoverde in de jaren tachtig: Tony Hadley, voormalig zanger van Spandau Ballet. De 57-jarige Brit is voor enkele concerten in Nederland en wilde graag bij RTV Rijnmond in Rotterdam langskomen.

Tony Hadley scoorde met zijn band in de jaren tachtig grote hits met Gold, True, Through the Barricades en Only when you leave. Het speelde in de hoogtijdagen van Spandau Ballet ook in Ahoy, iets dat hij de laatste jaren nogmaals deed met The Night of the Proms.

Robin van Persie

Tony vertelde aan verslaggever Ronald van Oudheusden dat hij graag in Rotterdam komt. "Ik blijf niet in mijn hotel zitten als ik hier ben hoor", zegt de blakende Brit.

Of de Arsenal-fan in hart en nieren ook het doelpunt van Robin van Persie nog had gezien tegen FC Groningen? "Nee, helaas niet, ik zat in Den Haag en ben een beetje doorgezakt, had wel een topavond", aldus Hadley.

Ruzie met zijn voormalige band

In het voorjaar komt een nieuw album uit van Tony Hadley. Een soloplaat want met zijn voormalige maatjes van Spandau Ballet heeft hij geen contact. "Ja, via advocaten. Als die strijd achter de rug is vertel ik waarom het zo is gelopen", aldus Hadley.

De band kwam in 2009 weer bij elkaar maar in de zomer van 2017 ontstond ruzie en vertrok Hadley. "Ik wens ze het beste", zegt Hadley met een glimlach.

Iconische eighties-stem

Later dit jaar komt hij terug naar Nederland voor optredens. Dan zal ook Rotterdam worden aangedaan. Nu is het De Boerderij in Zoetermeer (9 februari) en De Vorstin in Hilversum (10 februari) die de iconische eighties-stem op de planken heeft.