Meer overvallen in Rotterdam Foto: Thijs Kern

Er zijn in 2017 meer overvallen in Rotterdam gepleegd dan het jaar ervoor. Het is voor het eerst in vijf jaar dat het aantal overvallen stijgt. Het gaat om ruim 150 overvallen, dat is een toename van 20 procent.

Vooral in Charlois en IJsselmonde zijn er meer overvallen gepleegd. Maaltijdbezorgers, cafés en lunchrooms zijn het vaakst de klos. In het geval van maaltijdbezorgers is het vaak impulsief gedrag van de overvallers, schrijft burgemeester Aboutaleb in een tussenrapportage over de aanpak van High Impact Crimes. Dat zijn misdrijven die veel indruk maken op de slachtoffers en de samenleving. Ook woninginbraken en straatroven vallen onder deze misdrijven. Daarvan zijn er minder gepleegd dan vorig jaar. Ondanks de sterke stijging van overvallen, waren er in 2017 nog altijd fors minder overvallen dan in 2012. Toen waren het er 239. Hotspotgebieden

Jaarlijks wijst de gemeente Rotterdam vijf hotspotgebieden aan. In die wijken wordt extra werk gemaakt van het voorkomen van woninginbraken. Jaarlijks wijst de gemeente Rotterdam vijf hotspotgebieden aan. In die wijken wordt extra werk gemaakt van het voorkomen van woninginbraken. Deze wijken worden vastgesteld door te kijken naar het totale aantal inbraken, het aantal inbraken per duizend inwoners en opvallende stijgingen. Lombardijen is voor 2018 als nieuw hotspotgebied aangewezen. Daar werden vorig jaar 89 inbraken gepleegd. Dat is meer dan al eerder aangewezen hotspotgebieden als de Tarwewijk (74 inbraken) en Pendrecht (62 inbraken). Bospolder-Tussendijken is dit jaar voor het eerst geen hotspot meer. Daar is de afgelopen jaren het aantal inbraken meer dan gehalveerd. Ook Bloemhof en Vreewijk zijn in 2018 hotspotgebied.