Deelauto-experiment grote steden, maar Flakkee heeft primeur

Rotterdam en de zes andere grote steden kondigden deze week aan te gaan experimenteren met deelauto's in nieuwbouwwijken. Koop je een huis, dan mag je gebruik maken van een deelauto. Toch was het de gemeente Goeree-Overflakkee die de primeur had op dit gebied.

In Stad aan 't Haringvliet wordt de wijk Havenstadt gebouwd. Er staan nu al twee elektrische deelauto's klaar voor de toekomstige bewoners.

"De grote steden lopen vaak voorop met dingen naar buiten brengen en wij zijn daarin vaak bescheiden", vertelt wethouder Arend-Jan van der Vlugt toch wel trots. "Rotterdam staat bekend om het 'aanpakken', maar hier doen we het gewoon."

Reserveren via de app

Bewoners kunnen met een app de auto tot vijftien minuten voor vertrek reserveren. Sleutels zijn niet nodig. Met dezelfde app kan de auto geopend en gestart worden.

"Het is vooral een mooie vervanging voor de tweede auto", legt projectleider Jan-Paul Scheurleer uit. "En dat scheelt ook weer veel parkeerplaatsen."

Jonge gezinnen

Goeree-Overflakkee hoopt met de deelauto's jonge gezinnen te verleiden op het eiland te komen wonen. Bij Maartje en haar gezin heeft het gewerkt.

"Het gaf voor mij net de doorslag. We wonen nu in Mijdrecht en mijn man gebruikt onze eigen auto voor zijn werk. Ik wil wel mobiel blijven zodat ik een boodschapje kan doen of mijn ouders op kan zoeken."

Maar wat als alle bewoners massaal gebruik willen maken van de twee auto's en elkaar zo in de weg zitten? "Dan is dat een compliment, want dan wordt er veel gedeeld en dan kunnen we overwegen het project verder uit te breiden in de wijk", aldus Scheurleer.