Vlaardingers bekennen plaatsen van peilzenders onder auto ex-burgemeester Verver

Het Openbaar Ministerie vervolgt een man en een vrouw uit Vlaardingen, omdat zij in 2016 en 2017 peilzenders hebben geplaatst onder de auto van Gerard Verver. Hij is de echtgenoot van Wilma Verver, de oud-burgemeester van Schiedam. De verdachten wilden met de apparatuur de verblijfplaats van de Ververs opsporen.

De zenders zijn betaald door aannemersbedrijf Van den Tempel. Dat bedrijf heeft een geschil met de familie Verver sinds een mislukte verbouwing aan hun woonhuis (2007).

De opdracht voor het betalen van de zenders is gegeven door Richard Breugem, directeur van Van den Tempel. Justitie vervolgt hem niet omdat zijn rol te klein zou zijn. Daarnaast is de gezondheidstoestand van Breugem slecht sinds hij 29 april 2017 een zelfmoordpoging ondernam. Hij moest zich op die dag bij de politie melden voor een verhoor over de peilzenderzaak. Lange tijd werd gevreesd voor zijn leven.

Het tweetal dat van stalking wordt verdacht, zijn een 36-jarige Vlaardinger en zijn 67-jarige moeder, eveneens woonachtig in Vlaardingen. Hun vader én echtgenoot werkte ten tijde van de zaak als inhuurkracht bij Van den Tempel.

Onvindbaar

De moeder en zoon begonnen hun acties omdat zij hoorden dat oud-burgemeester Verver en haar gezin voortdurend onvindbaar waren. Verver, hadden zij vernomen, zou medeverantwoordelijk zijn voor de problemen bij het aannemersbedrijf waar hun echtgenoot/man werkte. Personeel zou zijn ontslagen, mede omdat Van den Tempel nog geld tegoed zou hebben van Verver.

In hun zoektocht kwamen de Vlaardingers uiteindelijk terecht in Harderwijk, waar Gerard Verver zijn praktijk voor fysiotherapie heeft. Door een peilzender onder diens auto te plaatsen, moest die hen naar de woning van de familie Verver leiden.

Fout

De eerste twee pogingen om een zender te plaatsen mislukten. Bij de derde actie ging het echt fout. Die poging, in november 2016, werd gezien door een buurtbewoner. Hij zag hoe de Vlaardinger zich opzichtig naast de auto liet vallen en er iets onder plakte. De getuige waarschuwde Gerard Verver. Die schakelde de politie in.

Het technisch onderzoek naar de peilzender duurde lang. In de tussentijd lukte het de Vlaardingers toch om een vierde zender onder de auto te bevestigen. Die leidde naar het adres van de Ververs. Na het zien van Wilma Verver informeerden de verdachten Richard Breugem.

Het net rond de twee verdachten sloot zich in maart en april 2017, toen de politie eindelijk over alle informatie beschikte. De kaart van de ontdekte peilzender stond in contact met een telefoonnummer. Dat nummer bleek van de Vlaardinger te zijn. Uit de telefoongegevens ontdekte de politie waar hij was geweest.

Op 26 april 2017 werd de 36-jarige verdachte verhoord. De man bekende dat hij de peilzenders had geplaatst en dat hij naar het huis van de Ververs was gereden.

Zijn 67-jarige moeder gaf een dag later toe dat zij de apparatuur had gekocht. Ook bleek uit haar telefoon dat ze in nauw contact stond met Breugem. Ze bekende ook dat Breugem zijn bedrijf de 400 euro liet betalen. Dat ging onder de noemer 'vergoeding inkt en bijdrage fotorapportage'.

Zelfmoordpoging

Twee dagen later zou Breugem ook in Harderwijk worden verhoord. Zover kwam het niet. Zijn advocaat Richel trof hem die ochtend, rond 11 uur, aan in een brandende auto. De wagen van Breugem stond op de binnenplaats van het bedrijf op industrieterrein Vijfsluizen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de directeur van Van den Tempel een zelfmoordpoging had ondernomen. Op het kantoor werd een handgeschreven briefje gevonden. In de shredder lag een andere brief.

De compagnon van Breugem, Van Brakel, verklaarde na de poging aan de politie dat Breugem teveel in de zaak Verver opging. Het was een persoonlijke kwestie geworden. Maar dat hij zover zou gaan, had ook Van Brakel niet verwacht.

Zitting

Het is onbekend wanneer de Vlaardingse moeder en zoon voor de rechter moeten verschijnen. Er is nog geen zittingsdatum in Arnhem gepland.

Voor Wilma Verver staat er nog de mogelijkheid om tegen het niet vervolgen van Breugem in beroep te gaan. Dan moet zij een artikel 12-procedure volgen.

Vertrek

Het geschil rond de verbouwing van haar woning en verhalen over een angstcultuur op het stadhuis leidden in 2011 tot het vertrek van Wilma Verver als burgemeester. In 2016 werd het faillissement van de Ververs uitgesproken.

De oud-burgemeester heeft zich altijd verzet tegen de verhalen over de verbouwing, het rapport van BING over de angstcultuur en het faillissement.