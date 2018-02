Oorsuizen zorgt voor schaduw in leven

"Wat zou ik graag weer echte stilte horen." Nadine Vos werkt in Rotterdam en schrok zich rot toen ze een jaar geleden last kreeg van een keiharde piep in haar hoofd. Inmiddels is het zachter en soms nauwelijks hoorbaar.

Ze is een levensgenieter, maar dat is wel lastiger met het geluid van een alarm, dat in haar oren afgaat. "Oorsuizen zorgt echt voor een schaduw in je leven. Voorkomen is veel beter."

Steeds meer Nederlanders hebben last van een constante piep, suis of fluit (tinnitus). 1 op de 10 jongeren onder de 25 jaar heeft er last van, vijf jaar geleden was dat nog 1 op de 20.

Deze week is er extra aandacht voor tinnitus tijdens de week van het oorsuizen. Een mooi initiatief van Stichting Hoormij, vindt Vos.

Vos verdiepte zich in tinnitus toen ze er zelf last van kreeg en schrok van het aantal jongeren dat hiermee te maken heeft. Ze drukt haar kinderen dan ook op het hart om oordopjes in te doen bij concerten.

Geluidsoverlast en stress zijn bekende oorzaken. Vaak is dat vervelend, soms gekmakend. Sommige patiënten overwegen zelfmoord.